Москвич совершил самоподжог в квартире бывшей жены

Источник 360.ru: в Москве мужчина пришел в квартиру бывшей жены и поджег себя

Утром 2 февраля житель Москвы пришел в квартиру к бывшей жене и трем детям, после чего устроил пожар. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в доме по улице Марьинский парк. В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пироман перед этим облился легковоспламеняющийся жидкостью и поджег себя.

Пламя перекинулось на вещи в комнате, возгорание удалось оперативно потушить. Пострадали женщина и ее дочь 2009 года рождения. С ожогами различной степени тяжести их отвезли в больницу. Пиромана также госпитализировали, его состояние на данный момент неизвестно.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль результаты доследственной проверки по факту происшествия.

Ранее в воскресенье два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках.