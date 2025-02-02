Два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Волжском бульваре в районе Кузьминки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании в 12-этажном панельном жилом доме на Волжском бульваре поступило в спасательную службу в 9:55. Уже в 10:04 пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель, из квартиры на десятом этаже шел дым.

К тушению привлекли 25 специалистов и семь единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России. В квартире спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

По информации прокуратуры Москвы, погибшему мужчине было 45 лет, женщине — 69. Проверку по факту пожара взяла на контроль Кузьминская межрайонная прокуратура.