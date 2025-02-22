Москвич примерил найденные наручники и не смог их снять, пришлось звать спасателей

Источник 360.ru: москвич надел найденные наручники и не смог их снять

Девушка обратилась к спасателям, чтобы те помогли снять наручники с мужчины. Это произошло на юге Москвы в Орехово-Борисове Северном, сообщил источник 360.ru.

Москвичка заявила, что ее знакомый нашел наручники на улице и решил «примерить». И в итоге не смог снять «украшение», пришлось звонить в Службу спасения.

При снятии наручников обязательно должны присутствовать сотрудники полиции, их вызвали на место происшествия, сообщил источник.

В Ульяновске внук играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного дедушки, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Прибывшим на место спасателям пришлось распиливать наручники, чтобы освободить руку пожилой женщины.