Внук случайно заковал бабушку в наручники в Ульяновске

В Ульяновске внук играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного дедушки. Пришлось обращаться за помощь к спасателям, сообщило в Telegram-канале МБУ «Управление гражданской защиты».

«В Засвияжском районе, на улице Ефремова, внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки», — отметили в сообщении.

Прибывшим на место спасателям пришлось распиливать наручники, чтобы освободить руку пожилой женщины. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний внук закрыл бабушку на балконе 11-го этажа. Пенсионерку спас сотрудник управляющей компании. Он добрался до женщины через балкон соседей. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой.