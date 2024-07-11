Москвич попытался выгнать из вагона метро девушку из-за короткой стрижки

В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина попытался выгнать девушку из вагона столичного метро из-за ее внешнего вида. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика <…>Проводится проверка», — говорится в заявлении.

Конфликтная ситуация произошла, предположительно, в вагоне поезда на Сокольнической линии метро. Пассажира не устроила длина волос девушки. На его взгляд, она была слишком короткой.

Ранее в Москве мужчина в одних трусах загорал на детской площадке. Получив замечание от местной жительницы, он набросился на нее с кулаками.