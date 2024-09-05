Москвич попался на съемке позиции сил ПВО

Shot: москвича задержали за съемку позиции сил ПВО на телефон

Фото: РИА «Новости»

В Москве задержали местного жителя за то, что он снимал на камеру смартфона позиции систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, в среду 55-летний мужчина приехал в один из столичных районов и подошел к позиции ПВО. Затем достал телефон и начал снимать объект. Мужчину сразу же задержали и привезли в отдел на допрос.

Авторы поста уточнили, что правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе, что он мог помогать в организации диверсии.

Ранее задержали жителя Керчи, который передавал Украине информацию о средствах противовоздушной обороны Крыма. Мужчина по заданию СБУ собирал сведения о местах дислокации средств ПВО.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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