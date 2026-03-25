Москвич погиб в ДТП с фурой после покушения на бывшую девушку в ее день рождения

Shot: подозреваемый в покушении на девушку в ЖК «Лайнер» погиб в горящей машине

Подозреваемый в покушении на 29-летнюю москвичку погиб в ДТП с фурой. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника журналистов, после столкновения транспортных средств легковушка загорелась. О состоянии водителя грузовика ничего не известно.

Незадолго до аварии мужчина, предположительно, напал с ножом на бывшую девушку в столичном жилом комплексе «Лайнер». Он нанес ей больше десятка ударов и оставил истекать кровью. Перед этим он долгое время сталкерил возлюбленную.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь. В среду, 25 марта, девушка праздновала день рождения.