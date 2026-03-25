Москвич сталкерил бывшую девушку и чуть не забил ее ножом в день рождения

В Москве мужчина пришел поздравить девушку с 29-м днем рождения, но в итоге около 10 раз ударил возлюбленную ножом и оставил истекать кровью. Об этом сообщил телеграм-канала Baza .

ЧП произошло в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке. Пострадавшая выжила, ее оперативно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мужчина не смог смириться с разрывом отношений и долгое время преследовал бывшую девушку, отметил источник канала. Сейчас ведется розыск подозреваемого в жестоком нападении.

Ранее в Ростове-на-Дону 48-летний мужчина зарезал подругу в сауне канцелярским ножом после вспышки ревности. Убийцу задержали, он полностью призвал свою вину.