Москвич под домашним арестом бросался бутылками с горючей смесью в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего москвича, который бросался бутылками с горючей смесью на территорию детского сада на Ленинском проспекте. Видео опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Задержанный сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что находился под домашним арестом и скучал. Чтобы скоротать время, он брал бутылки, заливал в них воду и жидкий азот и выбрасывал из окна. Только чудом от такого «досуга» никто не пострадал.

Ранее в Подольске пьяная местная жительница подожгла венки у памятника «Скорбящая мать». Вскоре ее задержали, возбудили против нее уголовное дело о вандализме и отправили под домашний арест. Сама же 36-летняя женщина полностью признала вину.