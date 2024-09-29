Москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей

Shot: в Москве мужчина принял за наркоманку искавшую под его окном ветки девушку

В Москве мужчина пытался задержать девушку, которая искала под его окном ветки. Оказалось, что они ей были нужны для поделки в детский сад, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвич предположил, что девушка пытается найти тайник-закладку с наркотическими веществами. Когда мужчина решил ее задержать, она объяснила, что ищет ветки для поделки ребенку в детский сад. В итоге конфликт разрешился без вмешательства полицейских.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали трех девушек по подозрению в торговле наркотиками. Они организовали интернет-магазин, где у каждой из них были свои роли. Одна была администратором сайта, другая делала закладки, а третья встречалась с покупателями. Петербурженок арестовали.