Москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей

В Москве мужчина пытался задержать девушку, которая искала под его окном ветки. Оказалось, что они ей были нужны для поделки в детский сад, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, москвич предположил, что девушка пытается найти тайник-закладку с наркотическими веществами. Когда мужчина решил ее задержать, она объяснила, что ищет ветки для поделки ребенку в детский сад. В итоге конфликт разрешился без вмешательства полицейских.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали трех девушек по подозрению в торговле наркотиками. Они организовали интернет-магазин, где у каждой из них были свои роли. Одна была администратором сайта, другая делала закладки, а третья встречалась с покупателями. Петербурженок арестовали.
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