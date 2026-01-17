People: в США отец убил пятерых младенцев за девять лет

Суд присяжных в США признал виновным 63-летнего Пола Аллена Переса в убийстве пятерых своих детей. Об этом сообщило издание People .

Следствие установило, что Перес совершил преступления с 1992 по 2001 год. Первое обвинение в убийстве ему предъявили в 2020 году, когда мужчина уже отбывал срок по другому делу.

Емкость с останками ребенка нашли рядом с городом Вудлен. Судмедэксперты установили, что младенца в возрасте до трех месяцев забили тупым предметом.

Экспертиза ДНК помогла установить, что отцом ребенка был именно Перес. После идентификации тела полиция выяснила, что у погибшего родились еще четверо сестер и братьев, их тела пока не нашли. Предположительно, все они скончались, не прожив и полугода.

Суд вынесет решение по Пересу в апреле. Ему грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Ранее в Луизиане мать застрелила годовалую дочь, чтобы «отправить ее к Богу».