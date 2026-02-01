Москвич нашел шарики ртути в упаковке со слабосоленой рыбой

Мужчина купил в одном из московских магазинов упаковку слабосоленой рыбы и нашел внутри шарики ртути. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным источника, 44-летний москвич купил рыбу, пришел домой и съел половину вместе с женой. После этого супруги заметили в упаковке шарики ртути. Они вызвали скорую помощь, поводом для обращения указали пищевое отравление.

Специалисты провели замеры и зафиксировали небольшое превышение концентрации ртути. Мужчина заявил, что изначально не планировал обращаться в какие-либо инстанции. Упаковку с рыбой и ртутью изъяли специалисты.

