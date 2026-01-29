Токсиколог Долгинов развеял миф о серьезной опасности разбитого градусника

Существует множество мифов о пользе и вреде повседневных предметов, которые часто основаны на слухах, а не на фактах. Один из таких мифов касается разбитого градусника, сообщил токсиколог Дмитрий Долгинов в беседе с Ura.ru.
Как пояснил специалист, ртутный градусник практически не токсичен.
«В нем содержится маленькая концентрация вещества», — заверил врач.
Если изделие разбилось, отметил Долгинов, следует немедленно избавиться от следов ртути, так как иметь очаг в жилом помещении нежелательно.
