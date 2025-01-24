Москвич нашел гранату возле парковки

Источник 360.ru: на северо-востоке Москвы обнаружили похожий на гранату предмет

Житель Москвы обнаружил возле парковки в районе Марьина Роща предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Подозрительный предмет нашли рядом с парковкой на 3-ей улице Марьиной Рощи, возле пятиэтажного кирпичного здания.

«С торца дома около парковки гражданин обнаружил гранату. Предположительно, не муляж. Внизу имеется гравировка», — отметил собеседник 360.ru.

На место прибыли сотрудники полиции. Они оцепили территорию.

«Ждем кинолога», — добавил источник 360.ru.

По его данным, обстановка на месте ЧП спокойная.

Ранее россиянин попытался пронести в аэропорт Шереметьев гранату. Оказалось, что это был корпус снаряда без детонатора и других частей. Подозрительный предмет у пассажира забрали. По информации 360.ru, мужчина является участником специальной военной операции.

UPD: Подозрительный предмет оказался муляжом.