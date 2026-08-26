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    Москвич метнул топор в прохожего после замечания

    В Москве задержали напавшего на прохожего с топором

    Фото: РИА «Новости»

    Житель Москвы бросил топором в прохожего после замечания в его адрес. Дебошира задержали, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по столице.

    ЧП произошло ранее в среду на аллее рядом с жилым домом на Чонгарском бульваре. Мужчина сначала кидал орудие в деревья, а затем метнул опасный предмет в 36-летнего прохожего  после замечания.

    Прибывшие на место бойцы Росгвардии вместе с полицией обезвредили дебошира, которым оказался 51-летний житель столицы.

    Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной колена, МВД проводит проверку.

    Ранее 26 августа в Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на двух детей с топором. Неадекват ударил 16-летнюю девушку и восьмилетнего парня обухом, им оказали медицинскую помощь. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.