Москвич метнул топор в прохожего после замечания

Житель Москвы бросил топором в прохожего после замечания в его адрес. Дебошира задержали, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по столице.

ЧП произошло ранее в среду на аллее рядом с жилым домом на Чонгарском бульваре. Мужчина сначала кидал орудие в деревья, а затем метнул опасный предмет в 36-летнего прохожего после замечания.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии вместе с полицией обезвредили дебошира, которым оказался 51-летний житель столицы.

Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной колена, МВД проводит проверку.

Ранее 26 августа в Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на двух детей с топором. Неадекват ударил 16-летнюю девушку и восьмилетнего парня обухом, им оказали медицинскую помощь. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.