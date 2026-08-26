В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на двух детей с топором

Полиция в Хабаровске задержала 52-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении с топором на восьмилетнего мальчика и 16-летнюю девушку. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, представители несовершеннолетних накануне обратились в полицию и сообщили, что в поселке Горького неизвестный мужчина ударил обухом топора несовершеннолетних.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Задержанного передали следственным органам. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Днем ранее в Кемеровской области задержали мужчину, похитившего пятилетнего мальчика. В распоряжении 360.ru появилось видео с камер наблюдения.