Пьяный житель Удмуртии до смерти забил многодетную мать

Суд Удмуртии рассмотрит уголовное дело против 43-летнего жителя Дебесского района, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По данным правоохранителей, жертвой преступления стала сожительница обвиняемого — многодетная мать. В ночь на 20 октября 2024 года нетрезвый мужчина на фоне личной неприязни избил женщину руками и ногами по голове, груди и другим частям тела. Потерпевшая получила переломы ребер и грудины, повреждения оказались смертельными.

В результате трое несовершеннолетних детей остались без матери. Сейчас они находятся под опекой родственников погибшей. Фигурант дела рискует получить до 15 лет колонии.