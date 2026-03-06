Москвич чуть не лишился пениса из-за спазма у партнерши: виной всему стал стук курьера

Shot: москвич чуть не лишился пениса из-за спазма у партнерши

В Москве 20-летний парень оказался в ловушке во время интимной близости с 36-летней женщиной и чуть не лишился пениса. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, женщина живет по соседству с юношей. Он пригласил ее в гости, дело шло к интиму. Пара заказала еду и контрацептивы, однако не дождавшись доставки они увлеклись друг другом.

В самый ответственный момент раздался громкий стук в дверь, от неожиданности у женщины случился сильный мышечный спазм, поэтому партнер «застрял» внутри.

Открыть дверь курьеру они не могли, разъединиться тоже не получалось. Пришлось звонить в скорую. До двери любовники передвигались мелкими шагами в миссионерской позе, прикрывшись простыней.

Разъединить пару удалось лишь спустя час. Медики ввели женщине спазмолитики и она расслабилась. Молодому человеку повезло меньше — пенис приобрел темно-синий оттенок. Мужчину экстренно направили к урологу с подозрением на ишемический некроз. В итоге орган удалось спасти.

