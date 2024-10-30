Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание

Басманный суд Москвы вынес постановление о наказании таксиста, который, чтобы увеличить цену поездки на пять тысяч рублей, просто добавил к сумме два нуля. Ему назначили один год и девять месяцев принудительных работ, сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, минувшим летом Зограб Мгоян вез пассажира к его дому. Клиент решил оплатить поездку, переведя деньги на карту через банковское приложение. Однако в тот момент он был сильно пьян и не смог четко рассмотреть стоимость поездки в сервисе.

Водитель такси решил воспользоваться ситуацией и увеличил сумму в чеке, добавив два нуля. Когда пассажир протрезвел, он обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Мгоян уже был признан виновным в совершении грабежа и приговорен к полутора годам лишения свободы. Однако в зале суда его освободили: время, проведенное им в следственном изоляторе, засчитали в качестве отбытого наказания.

Ранее стал известен другой резонансный случай с таксистом. В Балашихе водитель избил пассажирку за замечание о маршруте. Он отказался продолжать поездку и выкинул чемодан девушки из багажника.