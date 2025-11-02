Московского модельера избили и ограбили в туалете

Столичного дизайнера одежды Никиту Калмыкова избили и ограбили в туалете. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

ЧП произошло вечером 25 октября. По данным источника, на Калмыкова напали пятеро неизвестных. Мужчину избили, а затем потребовали перевести на их счет 150 тысяч рублей, угрожая похищением и подбрасыванием наркотиков.

Опасаясь за свою жизнь, модельер выполнил требования злоумышленников и отправил им все деньги. После этого нападавшие скрылись.

Позже Калмыков рассказал о случившемся в социальных сетях и зафиксировал побои, однако, как отмечает 112, обращаться в полицию он пока опасается — из-за угроз со стороны нападавших.

