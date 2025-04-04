Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта

В Москве водитель такси потребовал с двух пассажирок 19 тысяч рублей за поездку из аэропорта Домодедово в центр. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба полномочного представительства Бурятии в Москве.

Одна из пассажирок, занимающаяся поисками пропавшего сына, вместе с волонтеркой из Бурятии направлялась в гостиницу на проспекте Мира. Однако по прибытии на место водитель запросил неожиданно большую сумму, предъявив показания «счетчика».

На опубликованном представительством фото виден экран телефона с детализацией поездки: подача машины стоила 500 рублей, плата за время в пути составила 11 293 рубля, а за расстояние еще 7176 рублей. В итоге за все получилось 18 970 рублей. Однако после звонка женщин в полицию водитель согласился снизить цену до пяти тысяч рублей.

В представительстве Бурятии отметили, что жители республики часто сталкиваются с недобросовестными таксистами, завышающими стоимость поездок в десятки раз. Жертвами таких афер становятся даже участники специальной военной операции и их родственники. Также там подчеркнули, что действия перевозчика являются мошенничеством, и рекомендовали пользоваться официальными агрегаторами такси.

Ранее московский таксист въехал в Lamborghini российского рэпера Егора Крида, пока тот стоял на светофоре. Удар был такой силы, что дверь водителя такси не смогли открыть.