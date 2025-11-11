Московский суд впервые рассмотрит дело о нарушении военного положения

Останкинский суд Москвы изучит рассмотрит материал об административном правонарушении по статье о нарушении военного положения россиянином. Об этом сообщил ТАСС .

Заседание состоится 19 ноября. Жителю Москвы за нарушение режима военного положения грозит до 30 суток ареста и штраф от 500 до тысячи рублей.

Статья о нарушении военного положения появилась в КоАП летом 2023 года, в Москве к административной ответственности по ней ранее никого не привлекали. Суть претензий к обвиняемому и личность в суде не раскрыли.

Ранее в Петербурге за связь с Русским добровольческим корпусом* арестовали несовершеннолетнего сына бойца СВО. Подросток предложил организации помочь с осуществлением терактов и диверсий в России. По заданию кураторов он сфотографировал и записал видео около развязки кольцевой дороги с Токсовским шоссе, а также на пути между станциями Новая Охта и Парнас.