Несовершеннолетнего сына бойца СВО арестовали в Петербурге за связь с РДК

Арест на один месяц и 24 дня назначил Калининский суд Санкт-Петербурга несовершеннолетнему сыну бойца специальной военной операции за связь и поддержку Русского добровольческого корпуса (РДК)*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следователей, юноша придерживался экстремистских взглядов и по личной инициативе вступил в контакт с представителями РДК*, предложив помощь в организации терактов и диверсий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В апреле молодой человек сделал фотографии и записал видео около развязки кольцевой дороги с Токсовским шоссе, а также на пути между станциями Новая Охта и Парнас.

Собранные данные он передал представителям радикальной группировки* для подготовки терактов.

В минувшую пятницу, 7 ноября, юношу задержали по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации. В ходе допроса он признал свою вину.

В конце прошлой недели полицейские задержали 13-летнего петербургского школьника при попытке поджога служебной машины в Красногвардейском районе.

В ходе общения с правоохранителями мальчик заявил, что его заставил пойти на преступление неизвестный абонент, с которым он общался в мессенджере.

*Запрещенная в России террористическая организация.