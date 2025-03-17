Московский суд оштрафовал мужчину за продажу краснокнижного львенка

Столичный суд признал Дени Жунидова виновным в продаже детеныша льва без соответствующих документов. Мужчину оштрафовали на четыре тысячи рублей и конфисковали львенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Обвиняемого привлекли к административной ответственности по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных.

Ранее на одной из трасс на Сахалине местная жительница обнаружила труп белоплечего орлана, входящего в Красную книгу. Птицу жестоко убили — на это указывали разбитая голова и переломанные крылья.

орлана нашли на дороге возле озера Медвежье. Telegram-канал Amur Mash предположил, что его либо сбили на автомобиле, либо застрелили. Нашедшая птицу женщина выразила надежду, что сообщение о гибели птицы привлечет внимание общественности.