Краснокнижного белоплечего орлана убили на Сахалине

Тело редкого белоплечего орлана, входящего в Красную книгу, нашли на дороге на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

У птицы разбита голова и переломаны крылья. Нашли орлана вскоре после гибели — тело не успело окоченеть.

Что случилось с хищником, неизвестно: его либо сбили на машине, либо застрелили.

Женщина, снявшая кадры, заявила, что таким способом намерена привлечь внимание общественности к гибели редкой птицы.

Ранее суд на Сахалине освободил от наказания браконьеров, которые охотились за краснокнижными северными оленями и убили 26 особей.

При апелляции им засчитали время, которое действовала мера пресечения, как срок, который они должны были отбывать в колонии-поселении. В итоге суд постановил, что назначенное им наказание истекло.