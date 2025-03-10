Краснокнижного белоплечего орлана убили на Сахалине
Amur Mash: жительница Сахалина нашла тело жестоко убитого краснокнижного орлана
Тело редкого белоплечего орлана, входящего в Красную книгу, нашли на дороге на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
У птицы разбита голова и переломаны крылья. Нашли орлана вскоре после гибели — тело не успело окоченеть.
Что случилось с хищником, неизвестно: его либо сбили на машине, либо застрелили.
Женщина, снявшая кадры, заявила, что таким способом намерена привлечь внимание общественности к гибели редкой птицы.
Ранее суд на Сахалине освободил от наказания браконьеров, которые охотились за краснокнижными северными оленями и убили 26 особей.
При апелляции им засчитали время, которое действовала мера пресечения, как срок, который они должны были отбывать в колонии-поселении. В итоге суд постановил, что назначенное им наказание истекло.