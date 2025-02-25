Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома все украшения и деньги

Телефонные мошенники обманули студентку в Москве и заставили ее вынести из дома все деньги и ювелирные украшения. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, 19-летняя студентка Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) обратилась в полицию вечером 19 февраля. Она рассказала силовикам, что неизвестные звонили ей в мессенджерах.

Телефонные мошенники убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности ювелирные украшения и деньги, она должна передать их курьеру. В итоге девушка так и поступила.

В общей сложности студентка отдала мошенникам ювелирные украшения более чем на 1,6 миллиона рублей, а также две тысячи долларов и 41,6 тысячи евро. Материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее аферисты выманили у московского подростка 350 тысяч рублей под видом возврата товара.