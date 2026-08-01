Врачи осмотрели девять пассажиров столкнувшихся трамваев в Улан-Удэ

Технический сбой на путях привел к столкновению трамваев в Улан-Удэ

Трамваи с пассажирами столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба бурятского главка МВД.

В ведомстве заявили, что прибывшие на место бригады медицинских служб начали осматривать девять пострадавших пассажиров, среди которых оказались двое детей.

По предварительной версии, столкновение городского транспорта произошло из-за сбоя в работе механизма перевода стрелок на путях.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте столкновения. Движение транспорта на перекрестке временно ограничили.

Сегодня же стало известно о гибели подростка на питбайке после столкновения с автомобилем Haval Jolion в Выборгском районе Ленинградской области. Смертельная авария произошла на перекрестке девятого километра дороги Моховое — Ключевое.