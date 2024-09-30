Более 10 человек застряли в лифте в московской поликлинике. У людей началась паника

Источник 360.ru: 11 человек застряли в лифте в московской поликлинике № 115

В поликлинике № 115 в Москве встал лифт. В нем застряли 11 человек, сообщил источник 360.ru.

Помощь потребовалась людям в больнице в районе Щукино. Среди застрявших в лифте оказались беременные, одной женщине потребовалась скорая помощь.

По данным Telegram-канала Shot, в лифте застряли пациенты, пришедшие утром на прием. У людей началась паника из-за нехватки воздуха. Женщину, которой потребовалась экстренная помощь, достали через люк. Она оказалась на шестом месяце беременности. Риск преждевременных родов исключили.

Похожая история произошла в московском роддоме в июле. Тогда в медучреждении застрял лифт с шестью людьми. В их числе оказалась беременная женщина, у нее начались роды прямо в кабине. Спасатели освободили застрявших.