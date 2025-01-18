Московские врачи спасли от осложнений покусанную в Китае обезьяной туристку

Пострадавшая от укуса обезьяны во время поездки в Китай москвичка сразу после прилета в Россию обратилась к врачам из-за покраснения и опухоли руки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что животное напало на женщину в провинции Хайнань, куда москвичка приехала на экскурсию. Местные врачи оказали пострадавшей первую помощь и поставили первую дозу прививки.

Но состояние пациентки ухудшилось, и она срочно улетела домой, где обратилась в ГКБ имени Кончаловского. Врачи быстро приняли пациентку. Они обработали рану и перевязали. После этого пациентке поставили вторую дозу вакцины и прописали антибиотики.

Во время третьего укола врачи еще раз осмотрели пострадавшую и объявили, что отек спал, а раны начали затягиваться. Пациентке предстоит пережить еще три укола и продолжать курс антибиотиков.

Места укусов и царапин она обрабатывает самостоятельно. Также врачи запретили пациентке полгода употреблять алкоголь и на три месяца ограничили ее от активных видов спорта.

В мае прошлого года жители поселка Мылки Хабаровского края пожаловались на появление на улицах зеленой мартышки. Животное бегало по чужим участкам, портило грядки и воровало еду. Обезьяну пытались поймать три человека, которых она покусала.