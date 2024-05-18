Кусается и ворует еду. Зеленая мартышка закошмарила жителей поселка Мылки | 360°

Интересное 18 мая 2024, 15:12 Кусается и ворует еду. Зеленая мартышка закошмарила жителей поселка Мылки Mash: мартышка покусала жителей поселка Мылки в Хабаровском крае M. Woike/blickwinkel / Global Look Press

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В поселке Мылки Хабаровского края появился новый житель — обезьяна. Как сообщил Telegram-канал Mash, зеленая мартышка «кошмарит» людей.

Хвостатая бегает по крышам, портит местным грядки и ворует их еду. Троих человек мартышка уже укусила, им пришлось обратиться в скорую и травмпункт: поставить уколы от бешенства.

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«У маленькой безобразницы нашлись хозяева. Подтвердили, что питомец их, но пока забрать не могут», — написали авторы материала.

Жителям следует быть осторожнее. Ранее в Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Обезьяна напала на человека, пациент подхватил инфекцию, ему грозит поражение центральной нервной системы.