Московские суды стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

РБК: в Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Суды в Москве начали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. Об этом сообщил РБК.

По информации источника, за первые шесть месяцев 2024 года суды по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов, чем за аналогичный период 2023 года — 27 066 против 23 053 постановлений.

Наибольшее число решений суд вынес с 25 по 31 марта, после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. В срок с 3 по 9 июня суды вынесли 1566 постановлений, это рекордное число с начала 2024 года.

Кроме того, статистика зафиксировала максимальное значение за последние 10 лет по доле мигрантов (42%), которых осудили за тяжкие и особо тяжкие деяния.

Ранее стало известно, что количество экстремистских преступлений мигрантов за последние полгода выросло на 55%.

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