Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы
Утром 17 января в районе Южное Тушино столкнулись машины Volkswagen и Chevrolet. В аварии пострадали четыре человека, двое из них детей. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло напротив дома по улице Свободы. В результате перекрыли две полосы движения, в том числе по улице Фабрициуса. Также сотрудники полиции зафиксировали разлив топлива.
В одной из машин находился один взрослый, в другой — взрослый с двумя детьми 10 и 13 лет. Все участники аварии пострадали. На место прибыло четыре машины скорой помощи.
Подростков госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Мужчин — в ГКБ 67.
Ранее массовая авария с участием семи машин произошла на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет. Однако обошлось без пострадавших.
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