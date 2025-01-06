Московская прокуратура начала проверку многочасовой задержки электропоезда

Прокурорские работники проверят обстоятельства длительной задержки электропоезда Химки — Ховрино в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Северная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки движения электропоезда Химки — Ховрино на втором главном пути станции Ховрино», — уточнили в транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, движение электропоездов приостановили из-за обрыва контактной сети. Сейчас его уже восстановили.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки оценят действия работников Октябрьской железной дороги и проверят все обстоятельства. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то примут меры прокурорского реагирования.

По данным Telegram-канала «Москва 24», пассажиры жаловались, что провели более двух часов в обесточенном поезде.

В конце 2024 года произошел сбой в движении электричек на МЦД-1 «Одинцово-Лобня» в районе станции «Фили».