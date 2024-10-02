Женщина в Москве пыталась похитить ребенка, ее задержала полиция

Женщина ехала по Первой Магистральной улице в сторону Хорошевского шоссе. Правоохранители на мотоциклах отправились в погоню за похитительницей и остановили ее автомобиль на Пятой Магистральной улице.

«Opel Astra красный. Женщина за рулем», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее злоумышленник попытался похитить школьницу в Мытищах. Мужчина предложил подвезти ее на автомобиле до дома. Когда девочка села в машину, он отказался ее высаживать и повез в другое место. В итоге школьница на скорости выпрыгнула из автомобиля и получила травмы. СК возбудил уголовное дело.