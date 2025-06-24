Московская полиция обнаружила пропавшую жительницу Нижнего Новгорода

Пропавшая в июне 21-летняя жительница Кстовского района Нижегородской области нашлась в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По ее словам, девушка 9 июня улетела в столицу. Полиция нашла ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы. Правоохранители выясняют все обстоятельства исчезновения девушки.

Волк опубликовала видео с допросом нижегородки. Беглянка на камеру рассказала, что приехала в Москву ради осмотра достопримечательностей и поступления в вуз. Девушка призналась, что перестала поддерживать связь с родителями, но не имеет ни к кому претензий.

Перед исчезновением она записала видео с угрозами, но никто ее насильно не удерживал.

«У нас с подругой был разговор, и это был челлендж», — отметила нижегородка.

Ранее бесследно исчезла 26-летняя жительница Урала. Девушка шла домой от гостей в Качканаре и перестала выходить на связь.