Московская пенсионерка едва не задохнулась из-за инородного тела

В Москве 90-летней пенсионерке срочно понадобилась помощь медиков — у женщины застрял инородный предмет в верхних дыхательных путях. Об этом 360.ru сообщил источник.
Женщину весом 100 килограммов перенесли в машину скорой помощи. Пока информации о ее состоянии нет.
Что именно произошло — пока неизвестно. Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Москве спасли ребенка с застрявшим в ухе орехом. Во время игры старший брат засунул в ухо младшего орех. Из-за влажности он увеличился в размерах, что вызвало отек и боль.
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