Московская пенсионерка едва не задохнулась из-за инородного тела

Источник 360.ru: пенсионерка в Москве чуть не задохнулась из-за инородного тела

В Москве 90-летней пенсионерке срочно понадобилась помощь медиков — у женщины застрял инородный предмет в верхних дыхательных путях. Об этом 360.ru сообщил источник.

Женщину весом 100 килограммов перенесли в машину скорой помощи. Пока информации о ее состоянии нет.

Что именно произошло — пока неизвестно. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в Москве спасли ребенка с застрявшим в ухе орехом. Во время игры старший брат засунул в ухо младшего орех. Из-за влажности он увеличился в размерах, что вызвало отек и боль.