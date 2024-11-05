Ребенка с застрявшим в ухе орехом спасли в МОНИКИ

Ребенок с инородным телом в ухе поступил в МОНИКИ имени Владимирского. Врачи обнаружили там орех, который расширился из-за влажности.

По словам родителей ребенка, во время игры старший засунул младшему брату в ухо орех. Из-за влажности он увеличился в размере вызвав отек и боль.

Врачи достали орех под седацией, без разрезов и хирургического вмешательства. На следующий день мальчика выписали домой

«Седация — медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Это максимально безопасно для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно», — отметил руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Врачи напомнили, что попадание орехов и бобовых в лор-органы опасно из-за влажной среды, в которой они быстро разбухают и их становится труднее достать. Долгое нахождение таких предметов в ушах и носу может привести к воспалению и отеку, поэтому важно вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.