Московская электричка увезла в депо более 100 пассажиров

Источник 360.ru: свыше 100 человек застряли в электричке в Москве

Днем в субботу, 28 сентября, в Москве более 100 пассажиров застряли в электричке. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло на станции Площадь трех вокзалов (Каланчевская) в Красносельском районе.

Заявитель сообщил, что электричка с минимум 100 пассажирами убыла в депо. Позже стало известно, что люди смогли самостоятельно покинуть вагоны. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Причины случившегося выясняются. Официально данные не подтверждали.

Ранее электричка с пассажирами застряла на путях во Владивостоке из-за ЧП со светом.