Московская электричка увезла в депо более 100 пассажиров

Днем в субботу, 28 сентября, в Москве более 100 пассажиров застряли в электричке. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло на станции Площадь трех вокзалов (Каланчевская) в Красносельском районе.
Заявитель сообщил, что электричка с минимум 100 пассажирами убыла в депо. Позже стало известно, что люди смогли самостоятельно покинуть вагоны. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Причины случившегося выясняются. Официально данные не подтверждали.
Ранее электричка с пассажирами застряла на путях во Владивостоке из-за ЧП со светом.
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