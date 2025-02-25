Мошенники выманили у подростка 350 тысяч рублей под видом возврата товара

В Москве мошенники похитили у несовершеннолетней почти 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Аферисты продумали план обмана в несколько этапов. Сначала подростку позвонил якобы сотрудник пункта выдачи и убедил ее оформить возврат на якобы поврежденный товар. После этого она назвала код, который отправили ей на смартфон.

Затем 17-летней девушке пришло сообщение о том, что ее аккаунт на госуслугах взломан, поэтому нужно срочно связаться с сотрудником портала.

После этого мошенники запугали девочку тем, что через «взломанный» аккаунт некий гражданин Украины получит доступ ко всем ее деньгам, поэтому их нужно передать курьеру для декларации.

Когда девочка собрала 356 тысяч рублей, она передала их сообщнику аферистов, а потом рассказала обо всем матери. Полиция проводит по данному факту проверку.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали звонить от лица сотрудников рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В разговорах они требуют денежное вознаграждение за оказание услуг или какой-либо помощи.