Мошенники прикрылись Москальковой для обмана россиян

Россиянам стали чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом сама омбудсмен предупредила в Telegram-канале.
Москалькова отметила, что злоумышленники в разговорах требуют денежное вознаграждение за оказание услуг или какой-либо помощи.
«Деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется на безвозмездной основе», — подчеркнула омбудсмен.
Для обмана мошенники прибегают к различным приемам — представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и других учреждений. Недавно в суд передали уголовное дело против четырех создателей и участников кол-центра в Бердянске, которые за два года сумели выманить у доверчивых жертв почти 86 миллионов рублей.
Два пассажирских судна на воздушных подушках столкнулись в Самаре
Три человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ по машине
Сильный снегопад закрыл дорогу на Ай-Петри в Ялте
Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии
ВС России захватили больше Javelin, чем осталось у Великобритании
Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте