Мошенники прикрылись Москальковой для обмана россиян

Москалькова предупредила о мошенниках, которые выдают себя за ее представителей

Россиянам стали чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом сама омбудсмен предупредила в Telegram-канале .

Москалькова отметила, что злоумышленники в разговорах требуют денежное вознаграждение за оказание услуг или какой-либо помощи.

«Деятельность уполномоченного по правам человека и его рабочего аппарата осуществляется на безвозмездной основе», — подчеркнула омбудсмен.

Для обмана мошенники прибегают к различным приемам — представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и других учреждений. Недавно в суд передали уголовное дело против четырех создателей и участников кол-центра в Бердянске, которые за два года сумели выманить у доверчивых жертв почти 86 миллионов рублей.