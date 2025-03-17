Мошенники выманили у 90-летней пенсионерки из Ленобласти 6 млн рублей

Пожилая жительница Луги отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Полиция объявила посредников в розыск, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты звонили 90-летней женщине с 1 по 13 марта под видом сотрудников телефонной компании. Они убедили потерпевшую раскрыть личные данные якобы для продления договора, а потом дважды отдать курьерам деньги в российской и иностранной валюте.

Старушка лишилась 6 172 750 рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию и описала посредников мошенников. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

МВД России предупредило, что преступники стали представляться также сотрудниками управляющих компаний и предлагать перерасчет квартплаты. Эта схема предназначена для обмана пенсионеров.