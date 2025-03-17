Мошенники выманили у 90-летней пенсионерки из Ленобласти 6 млн рублей

Пожилая жительница Луги отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Полиция объявила посредников в розыск, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Аферисты звонили 90-летней женщине с 1 по 13 марта под видом сотрудников телефонной компании. Они убедили потерпевшую раскрыть личные данные якобы для продления договора, а потом дважды отдать курьерам деньги в российской и иностранной валюте.
Старушка лишилась 6 172 750 рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию и описала посредников мошенников. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
МВД России предупредило, что преступники стали представляться также сотрудниками управляющих компаний и предлагать перерасчет квартплаты. Эта схема предназначена для обмана пенсионеров.
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