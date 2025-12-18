Мошенники развели внука актрисы Татьяны Васильевой на 360 тысяч рублей

Внук актрисы Татьяны Васильевой Гриша стал жертвой мошенников. Об этом рассказали ее сын Филипп и невестка Мария Болонкина — отец и мачеха пострадавшего — в Telegram-канале .

По их словам, около недели назад, пока родители были на гастролях, мальчик заказал доставку воды. После этого ему перезвонили и попросили продиктовать четыре цифры из СМС. Решив, что таковы условия доставки, Гриша выполнил просьбу.

После этого ему перезвонили и заявили, что его и родителей аккаунты на «Госуслугах» якобы взломали и списали огромную сумму, которая ушла на Украину, и родителям мальчика теперь грозит тюремный срок. Для большей убедительности мошенники даже прислали некий документ.

«Нам, взрослым, понятно, что очень много нестыковок, но ребенок подумал, что это действительно так», — отметила актриса.

На этом обработка жертвы не закончилась. Грише позвонили все те же мошенники — от имени сотрудников ФСБ. Пообещали помочь. После этого ему стали звонить почти каждый день.

Подросток ничего не говорил родителям, опасаясь, что у них возникнут проблемы. Через неделю он по указанию злоумышленников передал курьеру деньги, которые нашел в доме.

Всего семья потеряла 360 тысяч рублей. Васильевы написали заявление в полицию. Девушку-курьера удалось увидеть на камерах, но пока не удалось опознать: она профессионально пряталась, не попадая в объектив лицом.

Уже после подачи заявления мошенники еще раз написали Грише с того же номера, спросив, зачем его родители обратились в полицию.

Сами Васильевы не понимают, почему ребенок, с которым отношения всегда были доверительными, не сказал ни слова о том, что происходит.

«Если кто-то будет писать гадости, оскорблять Гришу, нашу семью, нас с Филиппом как родителей — сразу в бан», — подчеркнула Болонкина.

Кроме того, они с мужем отметили, что не собирают с подписчиков деньги.

Ранее в «Т-Банке» рассказали, как мошенники запугивают россиян гонконгским гриппом.