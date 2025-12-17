Телефонные мошенники придумали схему обмана с гонконгским гриппом

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками поликлиники и просить жертву прийти якобы на обязательный прием или сдать анализы. Об этом РИА «Новости» рассказали в Т-Банке.

Чтобы уговорить человека, аферисты пугают его вспышкой эпидемии гонконгского гриппа, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией. Также они предупреждают, что позже записаться на прием не получится: талоны закончатся.

Если жертва соглашается, ее уговаривают занять электронную очередь и назвать код из СМС. Благодаря этому мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и запугивают человека уже от лица сотрудника Центробанка, МВД или Росфинмониторинга.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях обмана, когда преступники просят проголосовать за работу ребенка в новогоднем конкурсе. Также злоумышленники перед праздниками часто представляются сотрудниками крупных магазинов и курьерских служб.