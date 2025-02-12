Четверо мошенников из кол-центра в Бердянске выманили у россиян почти 86 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве в отношении четырех создателей и участников кол-центра в Бердянске Запорожской области отправили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Лисняка, Евгения Суркова, Данилы Лапина и Сергея Субботы», — рассказали в ведомстве.

Мужчин обвинили по статьям о создании преступного сообщества и участии в нем, а также мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, в 2020 году они создали кол-центр в Бердянске. В офисе, который мужчины открыли под вывеской интернет-провайдера, обвиняемые на протяжении двух лет обманывали россиян.

Представляясь якобы сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций, они убеждали собеседников, что их деньги могут похитить либо от их имени пытаются оформить кредиты. Чтобы избежать этого, жертвам предлагали снять все средства, оформить новые кредиты и перевести их на «безопасные счета».

Используя эту схему, мошенники совершили 59 преступлений, общая сумма ущерба от которых превысила 85,7 миллионов рублей. Деятельность преступников пресекли в 2022 году, когда кол-центр обнаружили российские военнослужащие.

Всех причастных объявили в розыск. Им заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрят в Бердянском межрайонном суде Запорожской области.