Мошенники после обмана пенсионера из Железногорска приказали ему лечь на рельсы

Аферисты заставили 76-летнего пенсионера из Железногорска передать им 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В апреле 2026 года с мужчиной связалась мошенница, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она попросила назвать код из смс, а через пять минут пенсионеру позвонили и сказали, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Собеседник отметил, что со счетов уже списали 1,2 миллиона рублей.

После этого мужчине позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал ему о якобы возбужденном уголовном деле за перевод денег на Украину.

С апреля по июль жертва мошенников передавал им деньги, общая сумма составила 8,5 миллиона.

В итоге злоумышленник потребовал, чтобы мужчина поехал в Зеледеево для встречи с «юристом». Когда тот прибыл в нужное место, преступник приказал жертве лечь на железнодорожные пути.

Ранее Александр Лунев предупредил, что аферисты обманывают детей, обещая им редкие артефакты в играх.