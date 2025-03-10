Мошенники обманули сына экс-замглавы Белгазпромбанка на девять миллионов рублей
Baza: сын партнера экс-кандидата в президенты Белоруссии стал жертвой мошенников
Студент Высшей школы экономики Даниэль Шабан, сын экс-зампредседателя правления Белгазпромбанка, стал жертвой мошенников и лишился девяти миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источников, злоумышленники позвонили молодому человеку под видом сотрудников Росфинмониторинга и уговорили его «перевести деньги на безопасный счет». Он не заподозрил подвоха и отдал приехавшему курьеру 70 тысяч долларов и 35 тысяч евро наличными.
Полицейские задержали посредника, однако тот заявил, что не помнит, кому передавал деньги.
Отец Шабана получил в Белоруссии тюремный срок по делу кандидата в президенты, экс-председателя правления банка Виктора Бабарико.
Ранее сотрудники полиции предупредили о новой схеме мошенничества, когда преступники выдают себя за сотрудников «Почты России».