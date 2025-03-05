Мошенники начали выдавать себя за сотрудников «Почты России». Главное о новой схеме обмана

МВД предупредило о новой схеме мошенников с поиском посылок в «Почте России»

Мошенники научились использовать бота в Telegram, обещая жертвам найти посылку в «Почте России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Выглядит схема следующим образом: сначала злоумышленник звонит человеку и сообщает о заказном письме или посылке.

Для уточнения адреса он просит перейти в Telegram и воспользоваться чат-ботом, который в это время пытается получить доступ к аккаунту. После этого мошенники смогут украсть деньги.

«Чтобы не лишиться средств, обязательно перепроверяйте все входящие сообщения по официальным каналам», — предупредили в полиции.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на «Госуслугах» появится возможность проверить оформленные сим-карты и убедиться, что их не используют мошенники.