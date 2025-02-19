Россияне получат возможность обнаружить мошеннические сим-карты через «Госуслуги»

Минцифры: на «Госуслугах» появится сервис для проверки оформленных сим-карт

На «Госуслугах» в апреле появится новый сервис, с помощью которого можно будет проверить оформленные сим-карты и выяснить, не используют ли их мошенники. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его процитировал ТАСС .

«Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора», — отметил министр.

Он предположил, что некоторые россияне не знают об оформленных на них сим-картах. С помощью таких номеров могут действовать мошенники, добавил Шадаев.

Ранее правоохранители поймали в Барнауле группу злоумышленников, организовавших нелегальную сеть связи телефонных мошенников. На след аферистов полиция вышла после обращения жительницы Алтайского края. Мошенники убедили женщину, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, и от ее имени отправлялись деньги на поддержку ВСУ.

Жертва аферистов передала злоумышленникам больше 300 тысяч рублей. Преступники действовали с помощью сотен сим-боксов, размещенных в нескольких съемных барнаульских квартирах.