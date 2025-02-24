Мошенники начали искать себе жертв на форумах по защите от мошенников

Специалисты ВТБ обнаружили схему обмана, которая используется на интернет-форумах, посвященных финансовой безопасности. Об этом РБК сообщила пресс-служба банка.

Выглядит она так: пользователь, которому поступали звонки от телефонных мошенников, начинает искать в интернете информацию о том, как защититься от подобных атак. Он посещает сайты с отзывами и мнениями по этому вопросу.

Однако на таких сайтах он может встретить комментарии злоумышленников, которые убеждают его, что так как он контактировал с аферистами, ему необходимо срочно «спасти свои деньги». Следуя инструкциям таких людей, жертва переводит им свои средства, что приводит к потере денег.

В ВТБ настоятельно рекомендуют быть внимательными в вопросах, связанных с денежными средствами. Следует помнить, что деньги могут быть в безопасности только на банковском счете.

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров предложил проводить в школах беседы об угрозах телефонного мошенничества. Депутат обратил внимание на рост числа случаев афер в последние годы.