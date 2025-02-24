Депутат Ветров призвал проводить в школах беседы об угрозах мошенников

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров предложил организовать просветительские беседы в российских школах для информирования учеников о рисках телефонного мошенничества. Об этом сообщил RT.
Соответствующее обращение было направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Ветров обратил внимание на рост числа случаев телефонных и финансовых афер в последние годы. Несмотря на принимаемые меры, направленные на борьбу с такими преступлениями, проблема остается актуальной, особенно в контексте вовлечения несовершеннолетних, пояснил он.
Депутат отметил, что детей необходимо учить способам защиты от манипуляций. Таким образом школьники смогут обезопасить себя и своих родственников.
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